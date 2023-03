San Giovanni La Punta (Ct): arriva domenica il “bike fest”

Domenica 12 marzo a Catania appuntamento con “bike fest”, un grande festival della bicicletta con l’obiettivo di promuovere il benessere e la sostenibilità. Inaugurazione al parco commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta con una pedalata ecologia di gruppo a partire dalle 10.30.

In programma quattro settimane di lezioni e corsi, gratuiti, con istruttori qualificati volti a promuovere fra adulti e bambini, uno stile di vita sano ma soprattutto per far consocere i vantaggi che la bicicletta, fra i pochi veramente ecologici, può fornire all’ambiente. Il perorso, con partenza dal centro commerciale, proseguirà sulla ciclabile di Aci onaccorsi per fare ritorno al punto di partenza.

Nel pomeriggio, invece, sarà possibile seguire un workshop destinato agli adulti che vorranno imparare ad andare in mountain bike e assistere allo street trial show di Enrico Castro. Evoluzioni sbalorditive, seguite da una vera e propria lezione preparatoria sulle tecniche più efficaci per l’esecuzione deitricks. Per gli appassionati o per coloro che vogliono approcciarsi al trial, inoltre, sarà possibile partecipare ai corsi del biker catanese, tutti i mercoledì alle 17.30, nell’area appositamente preposta. Qui sarà anche possibile acquistare materiale tecnico e meccanico per le bici, nello shop di “Piero bike”, altro partner dell’iniziativa.

Il “Bike Fest” sarà anche l’occasione per far provare, a bambini e ragazzi, l’esclusiva pista Pump Track, un circuito con dossi, curve sopraelevate e discese, progettato per essere percorso senza pedalarema semplicemente “pompando” con slanci che accompagnano in su e in giù il corpo.Percorribile da Mtb, biciclette e balance bike, la pista si presta molto ad essere percorsa da questa particolare tipologia di bici. Senza pedali edestinata a essere utilizzata dai bambini nella fascia d’età tra i 18 mesi e i 7 anni d’ età, ilpunto di forza delle balance, risiede proprio nella capacità di apprendere, in maniera intuitiva, il modo in cui restare in equilibrio.A tal proposito, maestri specializzati terranno appositi corsi di avviamento, tutti i martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00. Nel pomeriggio di sabato e nell’intera giornata di domenica, infine, gli istruttori Amibike – l’associazione nazionale Mountain bike -spiegheranno a diversi gruppi di bambini come usare la pista, l’importanza delle regole per rispettareil codice stradale e il valore ecosostenibile delle biciclette.Un input importante, destinato a diventare un comportamento fattivo, valido alla formazione dei perfetti cittadini del domani. Tutte le iniziative sono da intendersi a titolo gratuito. Per partecipare è però necessario iscriversi al seguente link: https://bit.ly/Modulo_Prenotazione