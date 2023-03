Piedimonte Etneo (Ct): al via i lavori di rigenerazione di piazza Borgo di Presa

Sono partiti i lavori di rigenerazione urbana di piazza Maria SS delle Grazie del borgo di Presa, a Piedimonte Etneo, nel catanese. L’opera era stata finanziata con 410.000 euro dall’assessorato alle infrastrutture della regione nel 2021 dopo la richiesta “dal basso” delle associazioni “Il borgo di Presa” e “Pro loco Presa”, impegnate nella valorizzazione del villaggio sul versante nord-est dell’Etna.

Ad esprimere soddisfazione sono i presidenti delle due associazioni Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro. “Un plauso alla regione, in particolare l’allora assessore alle infrastrutture, Marco Falcone e l’amministrazione del sindaco Ignazio Puglisi per aver recepito la nostra proposta e averla tradotta in fatti. Il borgo di Presa sta vivendo una stagione di riscoperta turistica ed economica che deve accompagnarsi alla rigenerazione urbana e sociale del paese. Lavoriamo a questo obiettivo in virtuosa sinergia con le istituzioni locali e regionali, nell’interesse della nostra piccola ma orgogliosa comunità” concludono Vasta e Catanzaro.

A seguire l’appalto, assegnato dal comune di Piedimonte Etneo, l’impresa Gruppo Guccione. Il progetto prevede la posa di eleganti basole in pietra lavica etnea, in luogo delle vecchie mattonelle d’asfalto ormai divelte e l’allargamento degli spazi pedonali. Si intende valorizzare la naturale vocazione della piazza di Presa ad essere punto d’incontro e di scambio culturale ed economico, circondato da edifici storici, la chiesa, uffici e attività commerciali. Il borgo di Presa, dopo tanti anni di spopolamento e abbandono, sta ritornando ad essere apprezzato e conosciuto grazie alle tante iniziative di valorizzazione messe in campo dai volontari del paese, riuniti nelle associazioni Borgo di Presa e Pro loco.