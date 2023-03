Palermo: domani l’international career awards con la fondazione Costanza

È tutto pronto a Palermo per l’international Career awards 2023 che si terrà al grand hotel et Des Palmes. L’evento, a cura della fondazione Costanza e patrocinato dal comune di Palermo, prevede l’assegnazione di un prestigioso premio a personalità di tutto il mondo distintesi per l’alto contributo alla cultura.ù

La cerimonia si svolgerà sabato a partire dalle 17.30 alla presenza di talenti di rilievo internazionale quali l’ambasciatore, maestro e artista Filppo Lo Iacono, coordinatore della manifestazione e prossimo protagonista di una mostra in programma a New York e Micheal Lam, fondatore di Vision art media e art consultant. Tra i siciliani che riceveranno un premio alla carriera ci sono il maestro Antonio Fortunato, musicista e compositore e Gaetano Ribaudo, scultore non vedente.

Tanti gli ospiti che allieteranno, con la loro arte, l’iniziativa. Tra loro, l’attore e autore teatrale Sasà Salvaggio e il maestro Giovanni Ferrara, con le splendide note del suo violino. La presentazione è affidata alla brillante conduttrice radiofonica Katiuska Falbo, con la collaborazione dell’assistente Sonia Hamza, volto noto della tv. La fondazione, presieduta da Alessandro Costanza, lavora con istituzioni pubbliche e private, realtà museali italiane e internazionali. Tra i collaboratori ci sono artisti affermati, direttori di musei, curatori d’arte, ma anche imprenditori e qualificati professionisti che operano in diversi settori.

Ciascuno di loro riceverà il titolo di ambasciatore perché il suo ruolo prevede l’interazione con le istituzioni nell’organizzazione degli eventi, congiuntamente alla diffusione delle informazioni sulle attività da svolgere a beneficio dei soggetti che, a vario titolo, desiderino approcciare le attività del network.