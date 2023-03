Cefalù (Pa): arrivano i fondi per il restauro della Badiola

Sono in arrivo fondi per 341.000 euro per finanziare il progetto di restauro e manutenzione della chiesa San Leonardo di Cefalù, detta Badiola, nel palermitano. Il finanziamento è stato concesso dall’ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della conferenza episcopale italiana.

Il finanziamento rientra tra i contributi concessi dalla CEI nell’ambito degli interventi per gli edifici di culto costruiti da più di 20 anni. L’approvazione ufficiale della conferenza episcopale è stata comunicata lo scorso 8 marzo.

Per la chiesa della Badiola, nella parrocchia cattedrale di Cefalù, è previsto il restauro, la bonifica da umidità e la manutenzione ordinaria per una spesa complessiva di 487.000 euro. Progettista dell’intervento è l’architetto cefaludese Salvatore Cerami.