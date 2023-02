Palermo: la violinista coreana Christel Lee in scena con la pianista Inna Firsova

Continuano gli appuntamenti concertistici inseriti nel cartellone di Palermo classica winter. Il testimone passa la pluripremiata violinista coreana naturalizzata canadese Christel Lee, in scena con la pianista ucraina Inna Firsova.

La serata sarà dedicata interamente alle musiche di Beethoven, Brahms, Chausson e Saint-Saens. Vincitrice del primo premio del concorso internazionale di violino Jean Sibelius 2015 a Helsinki, la violinista canadese americana Christel Lee è diventata la prima vincitrice del Nord America nei suoi 50 anni di storia.

Successivamente è stata invitata nel dicemrbe 2015 ad esibirsi con l’Helsinki Philharmonic orchestra e il direttore principale John Storgards nel tour dell’orchestra a Birmingham e Dublino per celebrare il 150° anniversario della nascita di Sibelius. Il suo successo a Helsinki è stato preceduto da numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il secondo premio e il premio del pubblico al concorso internazionale Ard 2013 a Monaco di Baviera.

Come solista, Christel è apparsa con orchestre come la Finnish Radio Symphony, la Bavarian Radio Symphony, la Korean Symphony, la KBS Symphony e la SWR-Stoccarda Radio Symphony. Artista poliedrica, è un’appassionata musicista da camera, che collabora con artisti di spicco della sua generazione. È invitata regolarmente a festival in Europa e Nord America, tra cui il Mecklenburg-Vorpommern, il Mozartfest Würzburg e il Kronberg Academy Festivals.

I momenti salienti dei suoi impegni futuri includono apparizioni da solista con la Filarmonica di Helsinki, la Korean Symphony e la Philharmonie Südwestfalen, così come i suoi debutti in festival a Gstaad, il Festival Cantabile di Lisbona e Settimane Musicali Ascona a Locarno. Di origini coreane, Christel è nata a Bloomington e ha iniziato a suonare il violino all’età di cinque anni a Vancouver, in Canada. Successivamente si è trasferita a New York City, frequentando la Professional Children’s School e diplomandosi alla Juilliard School nel 2011. Ha concluso i suoi studi alla Kronberg Academy e alla Hochschule für Musik und Theatre di Monaco sotto la guida di Ana Chumachenco.