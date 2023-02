Taormina (Me): il 21 febbraio si celebra la giornata internazionale della guida turistica

Viaggiatrici di ieri e di oggi, straniere alla scoperta della Sicilia o siciliane eccellenti, donne dal multiforme ingegno declinato in molteplici settori della scienza, dell’arte e della letteratura. Si intitola “Dalla Sicilia del grand tour alla Sicilia delle donne. Tutto un altro viaggio” l’incontro che si terrà martedì prossimo 21 febbraio a palazzo Ciampoli di Taormina in occasione della giornata internazionale della guida turistica.

Promosso dal parco archeologico Naxos Taormina, in collaborazione con l’associazione guide turistiche di Taormina e provincia di Messina e “La Sicilia delle donne, festival del genio femminile”, prevede una serie di interventi sul tema della letteratura di viaggio attraverso una narrazione al femminile e si completerà con una visita a cura delle guide turistiche di Taormina, della mostra Teatròs dell’artista spagnolo Pedro Cano, in corso a palazzo Ciampoli fino al 19 marzo. Le visite sono consentite tutti i giorni, dalle 09.00 alle 16.00 con ingresso libero.

Dopo i saluti di Gabriella Tigano, archeologa e direttrice del parco archeologico Naxos Taormina, interverranno: Marinella Fiume e Fulvia Toscano, coordinatrici del festival La Sicilia delle donne. Partner dell’iniziativa sono l’associazione l’altra metà e l’archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara che parteciperà all’incontro a palazzo Ciampoli con Sakiko Chemi e Milena Privitera, autrice quest’ultima del libro “Straniere a Taormina”. Insieme anticiperanno temi e ospiti della terza edizione del festival in programma dal 10 al 31 marzo in varie città siciliane. L’incontro sarà moderato da Mariada Pansera.

A seguire la guida Martine Fender, presidente dell’associazione Guide turistiche di Taormina e della provincia di Messina, realtà che unisce oltre 70 professionisti del settore in grado di fornire assistenza ai viaggiatori in oltre una dozzina di lingue straniere – accompagnerà gli ospiti alla visita della mostra di Pedro Cano che espone 16 grandi acquerellli realizzati in 30 anni di viaggi tra i siti archeologici e i teatri antichi del Mediterraneo. La giornata internazionale della guida turistica è una manifestazione istituita nel 1990 dalla World Federatoin Tourist Guide Associations e promossa in Italia dall’associazione nazionale guide turistiche (ANGT).