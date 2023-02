Palermo: Siciliando alla scoperta del mercato di Ballarò

Sabato 25 febbraio appuntamento a Palermo alla scoperta del mercato di Ballarò con Siciliando. Il ritrovo sarà ai Quattro Canti a partire dalle 09.30 e poi si salirà per il Cassaro, arrivando poi alla cattedrale e inserendosi tra i vicoli più suggestivi di Palermo, fino ad arrivare nel cuore dello storico mercato di Ballarò, gustando specialità tipiche, tra aneddoti e racconti molto divertenti.

L’evento è curato da Francesco Caravello e Cibo Turista, con la partecipazione della guida di Siciliando, Barbara Mazzola che accompagnerà i partecipanti in un percorso affascinante e di gusto alla scoperta dello street food siciliano. Il tour si concluderà alle 13.00. Il costo per gli associati e non associati è di 20 euro, comprendente guida turistica autorizzata, tour degustazione gastronomica di circa 3 ore. Per prenotazioni e informazioni inviare mail a SiciliandoStyle@gmail.com o inviare messaggio w app al numero 3661332786