A Milano alla Bit è stato presentato l’evento siciliano “Mangia sano Italia” in programma dal 24 aprile al primo maggio ad Erice, nel trapanese. Sarà un viaggio nel mondo dell’agroalimentare di qualità della Sicilia occidentale.

Alla conferenza, moderata dalla giornalista Stefania Renda, sono intervenuti: Massimo Marino, presidente dell’associazione “Premio Saturno, Trapani che produce”; Daniela Toscano, sindaco del comune di Erice; Lorenzo Zichichi della fondazione Ettore Majorana e lo chef e astronauta Peppe Giuffrè.

“Sono felice di essere qui a presentare, insieme ai presenti, questo prestigioso progetto nell’ottica di valorizzare quelli che sono il nostro patrimonio e le nostre specialità enogastronomiche a km zero. Il cibo fa parte della nostra identità, la cucina siciliana così variopinta è un nostro punto di forza. La dieta mediterranea è famosa in tutto il mondo e promuovere queste nostre peculiarità credo sia il nostro dovere” dichiara Daniela Toscano, sindaco di Erice.

“Vorrei ringraziare tutti i partner che hanno permesso di realizzare questo progetto – afferma Massimo Marino, presidente dell’associazione organizzatrice della manifestazione – alla sua prima edizione, augurandoci che possa avere una progettualità pluriennale. Terra, agricoltura, cibo, storia, questi i punti focali di Mangia Sano Italia”.

Gli eventi si svolgeranno in numerose locations del borgo medievale. Tra i partner il centro studi scientifici Ettore Majorana, fondato dal fisico italiano Antonino Zichichi. “Il centro Majorana è dislocato in quattro ex monasteri restaurati. Questi antichi edifici, dalla storia ultrasecolare, attualmente sono stati dedicati a grandi scienziati e saremo lieti di darne la disponibilità per ospitare questo evento dando un ulteriore segnale d’apertura al territorio, a maggior ragione in questo 2023 nel quale festeggeremo i 60 anni dalla fondazione del centro della cultura scientifica – continua Zichichi intervenendo per la fondazione Ettore Majorana”.

Peppe Giuffrè, che ha individuato il paniere delle eccellenze dell’appuintamento, è un esperto di banqueting e food oltre che un mecenate del made in Sicily, un vero e proprio ambasciatore del gusto, anima creativa e gastronomica del progetto. “La cucina è una cosa bellissima e non si finisce mai di imparare, vado sempre alla ricerca di una cucina del benessere, salutare, con materie prime della mia terra”.

Esterofilo e poliedrico e con la vena artistica. In Bit, alla presenza del ministro al turismo Daniela Santanché e dell’assessore al turismo, sport, spettacolo della regione siciliana Elvira Amata, in maniera teatrale, ha preparato una meravigliosa cassata siciliana, un format di teatro cucina che ha portato in tutto il mondo. I suoi show cooking entusiasmano da anni occhi e palati celebri

Presenti in conferenza numerosi gastronomi e giornalisti della stampa specializzata, ai quali è stato offerto un barattolo di caponata preparata dallo chef Peppe Giuffrè. La caponata è uno dei più noti contorni siciliani, composto da melanzane fritte, sedano, pomodori, olive e la tipica salsa agrodolce che la caratterizza.

Mangia sano Italia è organizzato dall’associazione “Premio Saturno, Trapani che produce”, con il sostegno della regione siciliana, assessorato all’agricoltura in collaborazione con il comune di Erice, la fondazione Ettore Majorana, l’istituto di istruzione superiore I e V. Florio, distretto del cibo, distretto turistico della Sicilia occidentale, Gal Elimos, il gruppo editoriale Telesud, l’Ebat (ente bilaterale agricolo del territorio della provincia di Trapani), strade del vino Erice doc e la rete nazionale degli istituti alberghieri.