Musica: Biondo pubblica in Nft il suo nuovo singolo

Il cantautore Biondo annuncia che il suo singolo “serial killer” arriva in esclusiva NFT su Brots, piattaforma Web3 in Italia. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’artista romano e l’azienda capitanata da Alessandro Marin e Lorenc Miri, fa parte di una prestigiosa collezione NFT composta da quattro categorie, ognuna delle quali garantisce esclusivi vantaggi ad utenti e fanbase.

Questo nuovo capitolo del percorso artistico di Simone rappresenta un significativo passo in avanti nell’utilizzo dei Non Fungible Token come rivoluzionario, e non meno importante, etico, formato per la distribuzione liquida musicale, offrendo ad appassionati e fruitori l’opportunità di possedere un contenuto digitale unico di Biondo.

I detentori degli NFT, infatti, non solo potranno accedere all’ascolto del pezzo in esclusiva, ma godranno di benefici e regali aggiuntivi, quali t-shirt e felpe in edizione limitata, un meet and greet per incontrare l’artista e molto altro ancora. Biondo ha scelto di pubblicare la canzone su Brots anche per la semplicità e l’immediatezza dei suoi servizi. La piattaforma per gli utenti non crypto, elimina tutte le complessità di questo mondo, consentendo agli ascoltatori di acquistare un NFT in soli 60 secondi, con la stessa rapidità con cui si compra un qualsiasi prodotto online.

“Sono entusiasta di rilanciare questa canzone in esclusiva su Brots e di offrire ai miei fan un’esperienza unica e coinvolgente attraverso gli NFT – racconta l’artista – Sono sempre alla ricerca di nuovi modi per connettermi con i miei fan e questa è un’ottima opportunità per farlo”.

“Siamo davvero orgogliosi di lavorare con un artista come Biondo – dichiara Alessandro Marin, CEO di Brots – continuando a diffondere nel mercato musicale questo nuovo formato che per noi rappresenta un’enorme opportunità di connessione tra musicisti e fan”.

Un nuovo importante step per Brots che, dopo le prestigiosi collaborazioni avviate con FIMI e Asian Fake e la consegna del premio best seller a Lazza, riconfermati i suoi valori di etica, professionalità, innovazione e attenzione a mercato, artisti e utenti come le chiavi di un successo aziendale in continua ascesa.

Brots è una piattaforma web e mobile fondata da Alessandro Marin e Lorenc Miri che offre agli artisti la possibilità di pubblicare musica in edizione limitata in formato NFT. Progettata per utenti non-crypto, rende l’esperienza Web3 accessibile a tutti, consentendo pagamenti in euro e creazione del wallet in app in un solo click. Brots sta lavorando per creare un nuovo format musicale per l’industria, connettendo con semplicità e immediatezza il Web2 al Web3