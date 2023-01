Catania: presentato il libro “Io penso positivo”

“Io penso positivo. Diario di bordo di una pandemia”, il libro della docente e dirigente scolastica Brigida Morsellino, è stato presentato a Catania alla sala Harpago del gatto blu. Il volume che affronta con satira e ironia le difficoltà della vita ed elabora le cose sconvolgenti che accadono, è stato commentato dall’autrice in un dialogo serrato con l’attore Gino Asotrina.

L’opera simboleggia un viaggio in una dimensione della nostra società e della stessa scuola devastata dal lockdown e da una pandemia che ci ha lasciati smarriti e sconcertati, facendoci pendere in poco tempo le certezze su cui avevamo costruito finora le nostre vite.

“Il libro sviluppa in tutti noi una sensibilità che inevitabilmente ci deve portare a riflettere perché siamo messi davanti ad un mondo estremamente diverso da come lo credevamo in precedenza – spiega Gino Astorina – nel corso del lockdown sono perfino aumentati il numero di divorzi perché la gente si è improvvisamente accorta della superficialità dei rapporti che aveva con il proprio marito o moglie”.

Essere ottimisti e scrivere in modo assolutamente positivo ha rappresentato un grande atto di coraggio in un momento di profonda incertezza e angoscia. “La scuola, come il teatro, è un universo osmotico: più dai e più ricevi – sottolinea la Morsellino – un’istituzione che ha rappresentato un’ancora di salvezza per molti. Proprio in questo contesto il libro descrive una continua trasmissione di energie all’interno di una quotidianità, diversa dal passato, che ha scandito le nostre giornate”.