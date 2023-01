Palermo: in prima assoluta per Brass in jazz la pianista Jany McPherson

La giovane pianista cubana Jany McPherson sarà in scena per Brass in Jazz a Palermo in prima assoluta. Doppio appuntamento con la musicaista, venerdì 20 e sabato 21 gennaio alle 19.00 e alle 21.30. Jany Mc Pherson è considerata da Chucho Valdès, il più iconico pianista cubano vivente. Si esibirà in trio al piano e voce con Tony Sgro al contrabbasso e Yoann Serra alla batteria.

La McPherson, a Palermo suonerà al real teatro Santa Cecilia in anteprima assoluta alcuni di brani inediti che faranno parte del nuovo album. Certamente di rilievo c’è la stretta collaborazione avviata quest’anno con John McLaughlin, con cui c’è il desiderio comune di realizzare qualcosa in duo, dando seguito alla performance fatta questa estate al teatro reale di Madrid per il tributo a Paco de Lucia.

Già confermata la partecipazione della McPherson al the liberation tur di John McLaughli che avrà luogo nell’ottobre 2023 con 10 concerti in Europa. Jany McPherson è una pianista dotata di straordinario talento, estremamente originale nel fraseggio e nel linguaggio improvvisativo.

L’innato senso ritmico della natìa Cuba, la toccante intensità interpretativa delle sue ballads e le travolgenti progressioni armoniche e melodiche della sua musica, fanno di lei un’artista con una firma assolutamente unica. È inoltre una fantastica stage performer, un’atentica trascinatrice in concerto, nonché una compositrice molto ispirata. Di grande rilievo la sua recentissima collaborazione con John McLuaghlin che l’ha voluta con lui sul palco del North Sea jazz festival, del Montreux jazz festival e in altri concerti del suo tour estivo 2022.

In duo, la McPherson e John McLaughlin si sono esibiti al teatro real di Madrid il 30 luglio 2’22 per un tributo a Paco de Lucia. Nata a Guantanamo, dopo una eccellente carriera costruita a Cuba, dove è stata insignita del prestigioso premio Adolfo Guzman e dove ha collaborato a lungo con artisti come Omara Portuondo e Buone vista social club, l’orchestra Anacaona, Alain Perez, Manolito Simonet, Tata Guines, Miles Pena, si trasferisce in Francia, a Nizza, dove attualmente risiede. Notata dal celebre producer francese Yves Chamberland (già produttore di Nina Simone, Henri Salvador, Michele Petrucciani e Richard Galliano), registra con lui il suo primo album “Tres almas” con ospiti di rilievo (Didier Lockwood, Andy Narel, Michel Alibo, Thierry Fanfant, Olivier Louvel), con arrangiamenti firmati da Nicolas Folmer (Paris jazz big band) e da Bernard Arcadio (Henri Salvador). L’album, nel 2013, riceve la nomination per Cubadisco International nella categoria “Miglior album di canzoni contemporanee”, nomination che si ripete nel 2014 per il suo secondo album “Blues side live” registrato dal vivo.

Abituali le sue collaborazioni con stimati musicisti quali Andy Narell, Mino Cinelu, Andrè Ceccarelli, Michel Alibo, Nicolas Viccaro, Pierre Bertrand, Hadrien Feraud e tanti altri. Ha suonato nei più importanti festival jazz in Europa e nel mondo. Il più recente lavoro discografico di Jany McPherson è “Solo piano!”, un album di piano solo, costituito da 11 brani, di cui 10 originali, scritti dalla McPherson e da Dominique Viccaro.

L’unico brano non originale è Cinema paradiso di Andrea ed Ennio Morricone, di cui la McPherson fa la sua personale rilettura. In Italia l’album, registrato ai Forward recording studios e prodotto da Gianluca di Furia, è stato allegato come cd fisico al numero 110 della rivista Jazzit. È possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets o tramite i due punti di prevendita: uno al real teatro Santa Cecilia ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo.