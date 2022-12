Capo d’Orlando e Ficarra (Me): concerti di beneficenza con il soprano Simona Calà

Concerti lirici di beneficenza a Capo d’Orlando e Ficarra, nel messinese. Appuntamento il 3 gennaio nella chiesa di Sant’Antonio a Capo d’Orlando alle 19.00 con l’ASL, associazione siciliana per la lotta contro la leucemia e il 5 gennaio con il concerto lirico di Natale in beneficenza dell’associazione di volontariato-onlus Amici delle missioni Sicilia a Ficarra.

Il secondo appuntamento si svolgerà nel santuario dell’Annunziata di Ficarra alle 18.30 del 5 gennaio in collaborazione con l’amministrazione comunale. In entrambi i concerti l’intero ricavato sarà donato alle associazioni per aiutare i bimbi africani e per la lotta contro la leucemia. Le offerte saranno libere.

Sia a Capo d’Orlando che a Ficarra si esibirà il soprano Simona Calà Campana, accompagnata dal pianista Daniele Notaro. Il programma non sarà solamente natalizio con canti che andranno dalla Ninna Nanna di Brahms, alla Vergine Madre di Peronsa, passando per l’Ave Maria di Shubert, il Panis Angelicus di Franck, non tralasciando brani natalizi come Adeste Fideles di Wade e l’immancabile Tu scendi dalle stelle.