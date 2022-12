Catania: Virginia Raffaele al Metropolitan con “Samusà”

La showgirl Virginia Raffaele sarà al teatro Metropolitan di Catania dal 17 al 19 dicembre e al teatro Biondo di Palermo dal 20 al 22 dicembre con il suo spettacolo “Samusà”. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park e da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele, che fa divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.

“Sono nata e cresciuta dentro un luna park – spiega l’artista – facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”. Samusà è stato scritto da Virginia Raffaele con Giovanni Todescan, Franesco Freyrie, Daniele Prato, Federico Tiezzi che ne cura anche la regia. Le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi e le luci di Gianni Pollini. Attori di circo sono: Fabio Nicolini, Bastian Von Marttens, Davide Visentini della compagnia Quattrox4.

Attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, Virginia Raffaele si diploma nel 1999 all’accademia teatrale europea del teatro integrato internazionale, studia danza classica e moderna all’accademia nazionale di danza e arti circensi. Imitatrice di straordinario talento, tra i suoi personaggi di maggiore successo ricordiamo: Ornella Vanoni, Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace, Belèn Rodrìguez e la criminologa Roberta Bruzzone. Segue un intenso percorso teatrale e parallelamente si avvicina al mondo televisivo dove ha un grande successo in programmi quali “Quelli che il calcio”, “Mai dire grande fratello”, “Sanremo” e “Amici”. Oltre alla tv e al teatro anche la radio, dove Virginia conduce programmi di grande successo. Inoltre, viene scelta da Antonio Ricci per condurre alcune puntate di Striscia la notizia, in coppia con Michelle Hunziker. Contemporaneamente continua la sua attività teatrale con il suo show da unica protagonista e ha anche un grande successo come doppiatrice.