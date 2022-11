Messina: la Cisl presenta il nuovo sportello a sostegno degli artigiani

“Strutturiamo lo sportello a sostegno dei lavori artigiani per dare continuità al lavoro fatto durante la pandemia e riteniamo l’Ebas uno strumento importante perché dà aiuti economici diretti ai lavoratori e agli artigiani”. Lo dice il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi.

L’obiettivo del nuovo sportello Ebas è quello di aiutare le imprese artigiane che dall’emergenza pandemica continuano a vivere un periodo di difficoltà.

“Proprio ieri sono state stanziate delle somme per dare un contributo ai lavoratori artigiani e come Cisl riteniamo di dover svolgere sempre più un lavoro di prossimità e dare più informazioni possibili ai lavoratori che magari non sono a conoscenza di strumenti e benefici. Gli artigiani – prosegue il sindacato – potranno recarsi nei nostri uffici per avere informazioni dai bonus sul caro energia a quelli per la nascita dei bambini, ma anche per aggiornarsi sui temi della sicurezza e per migliorare le condizioni dell’artigianato. Ci sono tanti fondi a disposizione che non serviranno a risolvere i problemi di tutti, ma saranno un aiuto importante e soprattutto diretto per i bisogni reali dell’artigianato”.

Ai lavori hanno partecipato, in videoconferenza, anche la vicepresidentessa di Ebas/Sicilia, segretaria Usr Cisl Sicilia, Rosanna La Placa e il coordinatore dell’Ebas Sicilia, Francesco Cantafia il quale ha evidenziato come, nel periodo dell’emergenza, l’ente bilaterale dell’artigianato siciliano ha distribuito 150 milioni di euro di cassa integrazione a circa 30 mila lavoratori dipendenti di 12 mila imprese. Sono numeri impressionanti che testimoniano la grande mole di richieste che c’è ancora oggi”.