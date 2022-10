Gioiosa Marea (Me): verso il memorial Federico Amato

Si terrà domenica 23 ottobre a Gioiosa Marea, nel messinese, la terza edizione del memorial Federico Amato. Si tratta di un evento di aggregazione sportiva voluto per rivivere insieme grandi emozioni.

La gara è stata organizzata dalla Fidal, federazione italiana di atletica leggera insieme alla polisportiva europa di Messina e all’Avis Gioiosa Marea. Si tratta di una gara podistica per iscritti Fidal, gara nazionale su strada 10 km -18^ prova del 27^ Grand Prix Sicilia di Corsa 2022. Circuito Gare Nazionali FIDAL.

Obiettivo dell’iniziativa, voluta con determinazione dai membri dell’AVIS di Gioiosa Marea per conservare il ricordo e condividere la passione per lo sport di Federico Amato, grande amico e sportivo a cui è dedicata la manifestazione, è quello di promuovere un’importante giornata di aggregazione e sport sul territorio.

Le gare inizieranno alle 9 da via Umberto I a Gioiosa Marea; dalle 11:30 in poi presso l’Auditorium Comunale “F. Borà” si terranno le premiazioni e si potranno degustare gli ottimi prodotti tipici locali. Inoltre, proprio in occasione della giornata del 23 ottobre, verranno consegnate dalla Fondazione “Federico Amato” due borse di studio da mille euro ciascuna a laureati e laureate in Scienze Motorie, Sport e Salute con residenza a Gioiosa Marea. Per presentare la domanda c’è tempo sino al 20 ottobre. A seguire il link con i dettagli del bando.