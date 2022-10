Catania: “Una rete per l’ambiente”, convegno del Csve

Il CSVE, centro di servizio per il volontariato etneo, organizza per domani, giovedì 13 ottobre, nell’aula consiliare del comune di Catania, un seminario in occasione dell’iniziativa “Una rete per l’ambiente”.

Dalle 17.30 è prevista una diretta su Facebook e Youtube sui canali del CSVE. Sarà l’occasione utile per laciare il progetto della costituenda rete tra gli agenti del terzo settore del territorio che si occupano di volontariato ambientale e protezione civile.

“La costituzione di una rete è il passaggio fondamentale per creare valore aggiunto, favorire le sinergie e le potenzialità presenti nel sistema e puntare ad obiettivi importanti nel breve, medio e lungo termine – dichiara Salvatore Raffa, presidente del CSVE – soltanto impostando politiche di sistema che mettano costantemente al tavolo gli enti del terzo settore, la protezione civile e le istituzioni possiamo garantire uno strumento che renderà ogni associazione più utile a tutti e consapevole delle necessità del territorio. La rete è lo strumento fondamentale per garantire efficacia ed efficienza senza perdere le peculiarità e la ricchezza di ogni singolo ETS.

L’evento è inserito nel programma ufficiale della settimana nazionale della protezione civile che il CSVE segue sin dalla prima edizione, quest’anno patrocinato dal dipartimento regionale Sicilia della protezione civile e da CSVnet, l’associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato. Il programma prevede i saluti di Federico Portoghese, commissario straordinario del comune di Catania; Salvatore Raffa, presidente del CESV; Rosaria Giuffrè, vice prefetto di Catania; Salvatore COcina, direttore generale protezione civile Sicilia e Titti Postiglione, ,vice capo dipartimento della protezione civile nazionale.

All’evento di domani interverranno: Marcello Consolo, tecnico di fisica e meteorologia; Marco Antonio Molino, responsabile “Natura viva”; Gaetano Alborino, funzionario città metropolitana di Napoli. L’incontro si chiuderà con una tavola rotonda tra gli enti del terzo settore sulla costituzione della rete tra i volontari.