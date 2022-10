Bronte (Ct): bilancio positivo per la sagra del pistacchio

Bilancio positivo a Bronte per la trentunesima sagra del pistacchio che si è conclusa con la degustazione di una enorme torta all’oro verde della città alle falde dell’Etna. “E’ stata una bellissima sagra – ha affermato il sindaco Firrarello – che, oltre ad essere stata gradita per i numerosi stand, vedo di raccontarvi dei numeri: 30 eventi musicali ed artistici, 6.000 turisti accompagnati dalla pro loco lungo i percorsi culturali; più di 100 unità di vigilanza impegnate tra polizia municipale, volontari della protezione civile, rangers, associazione Aeop e stewards e ancora operatori sanitari, autobus e tanta gente”.

“Mi fermo qui – continua Firrarello – perché non è possibile quantificare il numero definitivo di visitatori. Posso dirvi però che i consumi registrati sui fine settimana fanno presumere più di 180.000 accessi totali ripetuti. Questi sono i numeri di una manifestazione che personalmente ricorderò come uno degli eventi migliori a cui abbia mai partecipato. È merito della nostra terra, del nostro pistacchio e dell’amore e della fatica che i brontesi mettono in tutt quello che fanno”.

Firrarello pensa anche a cosa si può migliorare per le prossime edizioni della sagra del pistacchio. “Abbiamo pensato al traffico – dice –ottenendo il finanziamento della bretella per collegare la zona artigianale direttamente alla statale 284 (13 milioni di euro) e abbiamo pensato alla sicurezza, aumentando le ore del corpo dei vigili e prevedendo nuove assunzioni”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’onorevole Giuseppe Castiglione. “Due settimane piene di manifestazioni culturali e di grande attrazione turistica che ha fatto tornare al centro il pistacchio – ha affermato – Ci siamo goduti una grande festa sapendo che in futuro sono diversi i temi che dobbiamo affrontare per valorizzare ancora di più il nostro pistacchio. Riguardano la produzione, la trasformazione, l’industria del pistacchio e dell’agroalimentare in generale. Lo faremo con i tempi dovuti, sapendo che i prossimi obiettivi sono la qualità, la produzione, la sicurezza, la tracciabilità ma anche la sostenibilità. Attorno al pistacchio daremo vita ad una nuova stagione politica per un impegno che sostegna gli imprenditori che hanno creduto e continuano a credere nel pistacchio verde di Bronte dop”.