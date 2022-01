I filtri dell’auto: a cosa servono e quando è tempo di sostituirli

Al giorno d’oggi, i filtri appartengono all’equipaggiamento base di tutte le auto, nel momento che lasciano la fabbrica. Questi accessori hanno funzioni diverse e dal loro buon funzionamento dipende la sicurezza ed il confort della propria automobile.





Fonte illustrazione filtri auto – tuttoautoricambi.it

Questi sono in ordine alfabetico 5 tra i filtri più importanti:

• Il filtro antipolline.

• Il filtro aria.

• Il filtro aria sportivo.

• Il filtro carburante.

• Il filtro olio motore.

Andando sul dettaglio, vediamo ora di esporre le funzioni che questi filtri assolvono.

• Il filtro antipolline, noto anche come filtro abitacolo, filtra l’aria che dall’esterno giunge all’interno dell’abitacolo, trattenendo particelle di smog, pollini ed impurità varie. Impedendo anche l’ingresso dell’umidità, questo filtro ottimizza la climatizzazione dell’abitacolo, impedendo inoltre che i vetri interni si appannino. Il filtro antipolline va sostituito in genere ogni 15-20.000 km di percorrenza. Un aumento dell’umidità nell’abitacolo così come un peggioramento della qualità dell’aria che ivi si respira sono generalmente i segnali più evidenti di un malfunzionamento di questo componente. La sua sostituzione è relativamente semplice e può anche essere fatta da soli.

• Il filtro aria assolve alla funzione di impedire che elementi esterni quali particelle di smog, polvere ecc. penetrino all’interno del circuito del motore. Questo filtro, che si trova in genere in un involucro di plastica sopra il motore, va di solito sostituito dopo i 100.00 km di percorrenza. Questo cambio può essere fatto anche da soli nel garage di casa. Un generale calo delle prestazioni del motore, riconducibile alla presenza di particelle impure nell’aria immessa nel motore, può essere un segnale che è giunto il momento di sostituire il filtro.

• Il filtro aria sportivo è un filtro che può essere installato nella propria automobile, in sostituzione di un filtro aria tradizionale. Questo accessorio permette un flusso di aria maggiore, aumentando di conseguenza le prestazioni su strada del motore: ragione per cui questo tipo di filtro è comunemente usato in ambito agonistico. La sua installazione è relativamente semplice e la sua durata è decisamente molto superiore rispetto ai modelli tradizionali: in virtù dei materiali usati, ovvero un tessuto inglobato in una rete metallica, il filtro è in grado anche di durare sino ai 50.000 km di percorrenza. Il suo prezzo è tuttavia quattro o cinque volte più alto e molti automobilisti hanno anche constatato un notevole aumento dei consumi di carburante.

• Il filtro carburante filtra il carburante, impedendo alle impurità di entrare in circolo. La sua sostituzione dovrebbe avvenire una volta raggiunti i 20-30.000 km di percorrenza. In considerazione delle competenze tecniche necessarie, il suo cambio dovrebbe essere affidato alle mani di un esperto meccanico. Un calo generale delle prestazioni del motore, dovuto ad un carburante impuro, è uno dei sintomi più evidenti del malfunzionamento di questo componente.

• Il filtro olio motore ha il compito di filtrare l’olio, impedendo che elementi impuri entrino in circolo. Esso dovrebbe essere sostituito dopo aver raggiunto la soglia dei 10-15.000 km di percorrenza. Dal momento che il suo cambio è un’operazione abbastanza complessa, è raccomandabile affidare questo compito nelle mani di un meccanico. La presenza di impurità dell’olio comporta un generale calo delle prestazioni del motore.