Milazzo (Me): a palazzo D’Amico “La voce e il miracolo”

“La voce e il miracolo” è la mostra ospitata a Milazzo a Palazzo D’Amico e che resterà aperta al pubblico fino al 28 maggio. Nel ciclo delle celebrazioni dedicate all’Ottocentesimo anniversario del naufragio di Sant’Antonio a Capo Milazzo la mostra si terrà fino al 28 maggio.

In esposizione una trentina di opere d’arte contemporanea dedicate alla vita del Santo dei miracoli. L’iniziativa si pone in continuità con l’evento del “naufragio” della reliquia maggiore di Sant’Antonio dello scorso 27 marzo, svoltosi nell’ambito del progetto “Antonio 20-22”.

La mostra, inoltre, ha una connotazione educativa che coinvolge gli istituti di istruzione superiore della città ed è inserita nel progetto nazionale “i luoghi dell’educazione” finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La mostra è nata a Padova lo scorso anno a cura di suor Gloria Riva ed è realizzata dall’associazione Di-Segno di Padova. La pluralità delle opere esprime un unico percorso organico che ha per titolo “La voce e il miracolo. Espressioni del contemporaneo”. L’evento desidera essere prima di tutto un esercizio di estroversione in questo tempo di chiusure, lanciando un messaggio di speranza che coinvolge l’uomo moderno, anche artisti e i visitatori, nell’esperienza e nelle peripezie del Santo.

Il percorso a Palazzo D’Amico sarà guidato da un gruppo di volontari e amici del Santuario, del Centro di Solidarietà e dell’U.C.I.I.M. e si svolge dal 17 al 28 Maggio negli orari dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Per partecipare è richiesta la prenotazione, per consentire un deflusso ordinato di visitatori, inviando un messaggio W.A. al numero di cellulare 329 6659322.

Suor Gloria Riva, curatrice della mostra, sarà presente a Milazzo per guidare alcune visite e per un incontro pubblico che si svolgerà in presenza e all’apertosabato 22 maggio alle ore 18.45 sulla scalinata del Santuario di Sant’Antonio a Capo Milazzo. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione per motivi di gestione del Rischio Covid, inviando un messaggio W.A. al numero di cellulare 329 6659322. Quest’ultimo evento è già presente sulle pagine Facebook del Santuario di Sant’Antonio e del Centro di Solidarietà di Milazzo, ove si può apporre la propria adesione.

Il“Progetto Antonio 20–22” consorzia decine di eventi antoniani lungo tutto lo Stivale. Il Progetto è espressione dei Frati minori conventuali della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova, della Basilica del Santo di Padova, del Messaggero di sant’Antonio di Padova, dell’Associazione Cammino di Sant’Antonio, del Centro Francescano Giovani – Nord Italia, della Peregrinatio Antoniana. A livello locale, si sta realizzando il Progetto grazie al Patrocino del Comune di Milazzo,in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Addolorata di Capo Milazzo, il Santuario di Sant’Antonio di Capo Milazzo, l’Apostolato del Mare della Diocesi di Messina, Stella Maris di Milazzo, la Fondazione Barone Lucifero di Capo Milazzo, l’associazione Il Giglio e Gigliopoli, la Cooperativa Utopia (SPRAR Capo Milazzo), l’associazione Il Promontoriodi Capo Milazzo, il Circolo LaudatoSi’, il Museo del Mare di Milazzo (MuMa), l’Ente gestore dell’AMP di Capo Milazzo, l’Istituto Superiore “R. Guttuso” di Milazzo, l’Associazione Centro di Solidarietà di Milazzo, la sezione UCIIM M.Cernuto di Milazzo, la sezione locale di Italia Nostra, l’associazione mamertina Ama Camminare in Sintonia e altre sigle locali di camminatori, oltre a numerose adesioni a titolo personale di professionisti e artisti locali.