Vittoria (Rg): ombrelli sospesi nell’istallazione di Francesco Iacono

Ombrelli sospesi in aria a Vittoria, nel ragusano, grazie all’installazione artistica promossa da Francesco Iacono per riqualificare un piccolo piazzale nel centro cittadino: piazza Dante Alighieri. Gli “ombrelli sospesi” dell’Agitagueda Art Festival, in Portogallo, approdano a Vittoria. Arredano da qualche mese un piccolo piazzale ricavato tra gli edifici.

Il progetto di riqualificazione è stato promosso e realizzato da Francesco Iacono, giovane e dinamico titolare dell’omonima caffetteria, una delle realtà più note del centro. L’iniziativa è stata avviata in un’area che, arricchita da tavoli e sedie circondate da piante verdi, diventa un piccolo angolo di relax in città, offrendo un piccolo scorcio surreale.

L’iniziativa era già stata avviata nell’autunno scorso, ma i mesi della pandemia avevano costretto a chiudere l’area. Ora questo ritorna di nuovo fruibile. Nuovi ombrelli sospesi, con i colori dell’arcobaleno, regaleranno un luogo di aggregazione in una zona importante della città, lungo una delle arterie principali che l’attraversano. Francesco è riuscito a dare dignità estetica ad uno slargo anonimo, facendolo diventare una piccola oasi nel caos cittadino.

Precedente 1 di 6 Successivo

“Abbiamo scelto i colori dell’arcobaleno – spiega Francesco Iacono – perché l’arcobaleno arriva dopo la tempesta e regala un sorriso e la gioia. Gli ombrelli colorati sono il simbolo di una rinascita che tutti noi vogliamo dopo i mesi bui che speriamo di poter superare al più presto. Questo spazio darà la possibilità di realizzare anche dei piccoli eventi artistici e musicali, che speriamo di poter programmare nelle prossime settimane. Alcune associazioni stanno già preparando delle iniziative nel luogo”.

Francesco, insieme al fratello Giuseppe, è il titolare della Caffetteria Iacono, un neozio storico della città avviato quasi 60 anni fa dal nonno omonimo, punto di riferimento fin dal lontano 1963. La caffetteria utilizzerà il nuovo spazio urbano per la colazione, gli aperitivi o una pausa. “Per noi – aggiunge Francesco Iacono – si tratta di consolidare una storia e una tradizione importante, iniziata con il nonno Francesco, proseguita con i miei genitori, ma guardando al futuro. Gli ombrelli sospesi danno una pennellata di colore e rendono più bella questa zona.

Quando abbiamo iniziato, il gradimento è stato molto alto, gli ombrelli sospesi a mezz’aria sono stati fotografati e hanno avuto tanto spazio sui social. In vista dell’estate, diventerà un’occasione in più per rendere vivibile un angolo della città, anche per i turisti. Garantiranno la frescure nelle ore diurne e, grazie alle luci, avranno un fascino particolare la sera”.