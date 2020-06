Guida all’acquisto dell’auto usata

Se desideri acquistare un’auto usata ma non te ne intendi di motori questa piccola guida potrà sicuramente fare al caso tuo. Infatti ti aiuteremo a compiere la migliore scelta con consigli pratici, utili soprattutto a chi non ha idea di quale sia la differenza tra un carburatore ed una camera di miscelazione. Dopotutto l’acquisto di un’auto usata è una scelta delicata, che deve essere compiuta con calma e cautela. La prima cosa che devi fare è iniziare a cercare dove tutte le persone sono solite informarsi: sul web. Basta digitare sulla barra di ricerca auto usate Palermo per cominciare a capire quali sono le auto più gettonate, i prezzi e i rivenditori a cui far riferimento. Con una semplice ricerca online potrai farti un’idea del mercato e cominciare a capire di quale tipo di auto hai più bisogno. Prima di guardare il prezzo, infatti, dovresti ragionare su alcune informazioni che ti spiegheremo qui di seguito.

Come capire quale auto vuoi?

Per capire meglio cosa stai cercando dovresti decidere il tipo di alimentazione, la potenza, la grandezza, il numero di porte, la data di prima immatricolazione ed il numero di chilometri percorsi. Queste informazioni dovranno essere incrociate con il budget che hai in mente per capire se le macchine che ti interessano hanno un costo che sei in grado di gestire. Si tratta di una selezione preliminare molto importante che ti aiuterà a comprendere come va il mercato e a selezionare i rivenditori di tuo interesse. Una volta ristretto il campo inizia a prendere appuntamento per vedere le auto che hai selezionato e preparati leggendo i paragrafi che seguono.

Guarda l’auto in tutti i suoi dettagli

Se non sei pratico di motori dovresti portare con te un esperto o un meccanico di fiducia e aiutarti a valutare le condizioni dell’auto usata che vorresti acquistare. Difatti ci sono alcune caratteristiche da guardare che ti fanno capire quanto il prezzo sia effettivamente compatibile con le condizioni del veicolo. Per esempio l’usura di cambio e sterzo, lo stato della carrozzeria oppure le componenti meccaniche vanno guardate molto attentamente. Inoltre ti consigliamo di chiedere al venditore di fare in giro di prova ma chiedendo a lui di guidare perché così sarai più attento a valutare rumori sospetti e stabilità del veicolo mentre non sei impegnato a guardare la strada.

Richiedi tutta la documentazione ufficiale

Infine è un tuo diritto procedere ad una visura della targa, un’operazione che ti consente di capire la storia del veicolo e la presenza di eventuali gravami sul conducente. Al tempo stesso controlla il numero di telaio e motore per verificare se c’è coincidenza tra le componenti del veicolo e le informazioni riportate sul libretto. Infine se il venditore annuncia di aver eseguito riparazioni e ammodernamenti sull’auto di recente non fidarti delle sole parole ma chiedi sempre le fatture dei lavori svolti. Solo così avrai la certezza che stia dicendo la verità.

Non avere mai fretta

Il mercato dell’auto usata è in continua crescita e ogni giorno arrivano nuove proposte in vendita per cui non hai bisogno di decidere troppo in fretta, anche se hai bisogno urgente di una vettura. La fretta, infatti, è cattiva consigliera soprattutto per quanto riguarda il mercato delle auto. Pensa bene prima di decidere.