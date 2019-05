Lipari (Me): parte domani il festival “una settimana di bontà”

Registi, scrittori, architetti si sono dati appuntamento per tre giorni, da domani e fino al 28 maggio a Lipari, nel messinese, nel corso del primo festival “Una settimana di bontà. Immagini, pensieri, suoni”.

Il festival, ideato e diretto da Emanuele Lo Cascio e Paola Nicita, prevede la presenza di ospiti che si intratterranno con il pubblico, nella speciale dimensione dell’isola, per una narrazione che punta sulla dimensione dell’incontro.

L’idea del festival prende spunto e ispirazione da “Une semaine de bonté”, famoso romanzo pubblicato nel 1934 dall’artista surrealista Max Ernst, composto nel 1933 durante un viaggio che l’artista fece in Italia. Dopo la pubblicazione dell’opera, l’ascesa del nazismo costringe alla fuga Ernst, e rendendolo profugo e perennemente straniero.

Da qui l’idea per il sottotitolo del festival, che cambierà ogni anno e per questa sua prima edizione ha scelto Vivere da stranieri, per una riflessione sui temi dell’accoglienza, del dialogo, dell’incontro: riflettendo sul fatto che si può vivere da stranieri anche nella propria città.

Un piccolo festival sfaccettato, con la realizzazione di conferenze, proiezioni cinematografiche, mostre, concerti, presentazioni di libri, con i vari appuntamenti dislocati in luoghi pubblici e privati, come piazze, strade, attività commerciali, abitazioni, con un forte coinvolgimento del territorio.

La più grande delle sette sorelle nelle Eolie sarà palcoscenico quotidiano per artisti, filosofi, musicisti, registi, architetti, studiosi, creativi d’eccellenza. Due le mostre in programma: una dell’illustratrice Serena Giordano, una delle più importanti italiane che esporrà un lavoro dedicato alla musica e l’altra dedicata a “I futuristi di Santa Lucia” con opere provenienti da una collezione privata di Lipari.

Dopo le presentazioni e gli incontri, gli ospiti rimarranno ancora in contatto con Lipari, in un approccio semplice e diretto, davanti ad un bicchiere di vino, passeggiando, durante un concerto all’alba, in una visione quotidiana dell’incontro e del confronto, capace di lasciare un segno forte.

Fra gli ospiti del festival: Serena Giordano, artista e docente all’accademia di belle arti di Venezia; Alessandro Dal Lago, sociologo, saggista; Costanza Quatriglio, regista, direttrice del centro sperimentale di cinematografia documentario; Evelina Santangelo, scrittrice, editor Einaudi, insegnante alla scuola Holden e collaboratrice de L’Espresso; Giovanni Francesco Tuzzolino, architetto, professore dell’università di Palermo; Maria Clara Martinelli, archeologa, museo Luigi Bernabò Brea di Lipari; Marcello Carriero, docente all’accademia di belle arti di Palermo e Marcello Faletra, saggista.

Le associazioni Nèsos e Idee insieme al Polo Regionale delle Isole Eolie per i Siti Culturali – Parco Archeologico e Museo Luigi Bernabò Brea hanno organizzato il Festival Una settima di bontà con il sostegno di: Comune di Lipari; Federalberghi Isole Eolie; Birra Caulier; Caffè La Vela; Fly Families Travels; Hotel Carasco; Libreria L’Aleph; Mouloud Bottega Tessile.

PROGRAMMA

Sabato 25 maggio

Castello di Lipari, ex chiesa di Santa Caterina

18,00 – Presentazione del festival “Una settimana di bontà”.

18,30 – Marcello Carriero, docente dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo, “Lo spazio figurativo dal Rinascimento al web”.

20,30 – Costanza Quatriglio, regista e direttrice artistica del Centro Sperimentale di Cinematografia Documentario di Palermo, presenta il suo film “Sembra mio figlio” (2019, 103′ min).

Domenica 26 maggio

Museo di Lipari, Aula didattica

11,00 – Marcello Faletra, saggista, presenta la rivista “Cyberzone: Cremeacide”.

Giardino di Villa Santa Lucia

18,00 – Alessandro Dal Lago, saggista e scrittore, presenta il suo libro di racconti “Controstorie”

19,00 – Serena Giordano, artista e docente dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, presenta il suo libro “Il dentista di Duchamp, 12 racconti sull’arte contemporanea”.

20,00 – Inaugurazione mostra “I Futuristi di Santa Lucia”.

Lunedì 27 maggio

Libreria L’Aleph

Mouloud Bottega Tessile

17,00 – Inaugurazione mostra “Illustrazioni musicali” di Serena Giordano

Hotel Carasco

19,00 – Evelina Santangelo, scrittrice, editor di Einaudi, presenta il suo libro “Da un altro mondo”.

Martedì 28 maggio

Libreria L’Aleph

11,30 – Evelina Santangelo, firmacopie del libro “Da un altro mondo”.

Ex chiesa di Santa Caterina

18,00 – Maria Clara Martinelli, archeologa Museo Archeologico regionale Luigi Bernabò Brea, e Giovanni Francesco Tuzzolino, architetto e professore di composizione architettonica Università di Palermo, “Sul perdersi e sull’abitare”. Dialogo a due voci tra archeologia e architettura

Spazio aperto al Castello

19,30- Concerto al tramonto: Pietro Lo Cascio, chitarra

Conclusione del festival