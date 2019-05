Gravina (Ct): da lunedì in vigore la sosta oraria in via Etnea

Da lunedì a sabato, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 entrerà in vigore la sosta oraria in via Etnea a Gravina di Catania. A renderlo noto è l’amministrazione comunale.

“L’ordinanza – specifica il sindaco – è stata predisposta dall’ufficio viabilità in accordo con la polizia municipale. Con questo provvedimento diamo seguito a quanto avevamo proposto e inserito nel programma elettorale: la misura nasce dall’esigenza di rilanciare la vivacità del centro urbano e rendere più competitivi gli esercizi commerciali cittadini favorendo il ricambio dei veicoli in sosta che potranno parcheggiare liberamente per un’ora con l’esibizione del disco orario”.