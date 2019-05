Trasporti: l’autostrada Catania-Ragusa si farà con fondi pubblici

L’autostrada Catania-Ragusa si farà in tempi brevi e con fondi pubblici. Lo rende noto il senatore Catalfo del movimento 5 stelle dopo che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli ha dato notizia che la sarc srl, società concessionaria, si è resa disponibile a cedere il progetto ad Anas e che l’autostrada sarà realizzata completamente con fondi pubblici.

Si avranno, così, le tariffe in sicurezza e non si rischieranno ritardi dovuti alla Sarc. La senatrice catanese del Movimento 5 stelle, Nunzia Catalfo, che presiede anche la commissione lavoro, ricorda che “questa è un’opera importantissima per la nostra regione ,che interessa uno snodo strategico per tutta la Sicilia sudorientale. Il nostro governo e in particolare il ministro per il sud, Barbara Lezzi e il ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli, confermano un’azione concreta e decisa per il miglioramento delle nostre infrastrutture che risultano essere fortemente deficitarie. Quello di ieri sera è il primo e significativo passo per sbloccare una situazione che si protrae da troppo tempo”.