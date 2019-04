Santa Teresa di Riva (Me): boom per lo street food di primavera

Grande successo per lo street food di primavera inaugurato a Santa Teresa di Riva nel messinese. Il comune jonico ha registrato un vero e proprio boom di presenze.

Per tutta la giornata, centinaia di persone hanno invaso il quartiere caratteristico di Torrevarata che ospita il villaggio del gusto. Giovani, coppie e famiglie hanno scelto di trascorrere la festa della liberazione allo street food di primavera.

Entusiasmo ed emozione per il taglio del nastro che ha dato il via alla kermesse gastronomica e che ha segnato l’inizio di una nuova avventura per Santa Teresa di Riva.

“Siamo davvero soddisfatti, ha affermato Claudio Prestopino, per la partecipazione numerosa e calorosa di oggi. Abbiamo lavorato per offrire al pubblico soltanto le eccellenze della tradizione gastronomica siciliana. 22 gli operatori presenti ognuno con una specialità che vale la pena gustare. Questo è il nostro omaggio alla Sicilia ed i numeri di oggi ci dicono che abbiamo fatto le scelte giuste.”

Soddisfatto anche il sindaco Danilo Lo Giudice: “L’inizio di oggi è stato dei migliori, con tantissima gente che fin dall’apertura ha preso d’assalto tutti gli stand. La formula dello Street Food è sicuramente ormai consolidata, anche se per la nostra comunità è la prima edizione e speriamo che possa avere un lungo proseguo. Credo che quello che più affascina è la varietà di prodotti tipici siciliani, ma anche l’aver saputo coniugare il “cibo da strada” con manifestazione ed eventi collaterali per tutte le tipologie di pubblico. Saranno 4 giorni ricchissimi che si concluderanno domenica, con la tradizionale festa della primavera che rappresenta il momento clou e che ogni anno richiama tantissimi visitatori. Non vi resta che venirci a trovare.”

Gli stand oggi e domani saranno aperti dalle 18 alle ore 00.30, mentre domenica 28 apriranno anche a pranzo. Ben 22 le fermate del gusto. Grande attenzione anche ai celiaci e vegani. Uno degli stand è infatti gluten free grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia.

Sono stati predisposti i bus navetta cha da Piazza Stracuzzi, dov’è stata allestita l’area parcheggio, condurranno i visitatori nel quartiere di Torrevarata senza stress.

Il programma completo e l’elenco degli operatori presenti è consultabile al sito www.streetfoodprimavera.it