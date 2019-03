Catania: il comitato Terranostra sul recupero di piazza 2 giugno

Più sicurezza, più decoro e maggiore tutela per piazza 2 giugno 1946. È questa la richiesta del comitato Terranostra sulla piazza e anche su molti altri spazi frequentati dagli anziani a Catania.

Il comitato spontaneo Terranostra vuole sottoporre un piano di lavoro all’attenzione del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, dell’assessore all’ambiente e a tutti gli altri soggetti istituzionali interessati. “Una necessità che nasce – scrive il comitato – dopo aver raccolto le segnalazioni e le indicazioni delle associazioni della terza età e dei commercianti del territorio”.

Il confronto arriva su richiesta del componente del comitato spontaneo Terranostra, Carmelo Sofia, dopo il rischio per un anziano di fare una brutta caduta a causa dei tanti avvallamenti e buche presenti in piazza 2 giugno. Dopo anni di segnalazioni, petizioni e richieste bisogna focalizzarsi oggi sulle esigenze di tutti coloro che frequentano un luogo di aggregazione e socializzazione posto nel cuore del viale Mario Rapisardi.

“Serve quindi maggiore cura del verde, il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione – prosegue Sofia – e dell’istallazione di alcuni gazebo sul modello già presente in piazza Cavour. I cambiamenti, insomma, devono coinvolgere tutta l’area. Alcune aiuole sono state perfino adottate dai residenti e dai commercianti del quartiere. Persone di ogni età che si prendono cura delle piante in tutti i modi.

In questi ultimi tempi, insieme al presidente del comitato “Terranostra” Nico Sofia, abbiamo raccolto tantissime segnalazioni provenienti dalle associazioni “over 50”. Enti che si stanno adoperando in tutti i modi per rendere più vivibile questa parte del viale Mario Rapisardi”.