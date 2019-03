Catania: al via il tour del M5s tra le imprese siciliane

“Da oggi prende il via un’iniziativa sul territorio a cui pensavo da tempo, da quando mi sono insediata la mia priorità è stata la valorizzazione delle imprese, la tutela del Made in Italy e la lotta alla contraffazione” così la prima firmataria della legge sul contrasto alla contraffazione e il made in Italy, la deputata catanese del Movimento 5 Stelle, Maria Laura Paxia.

“Visiterò ogni lunedì le imprese Siciliane che producono eccellenze, sarà un’occasione importante – continua la Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per il contrasto alla contraffazione Paxia – per ascoltare veramente le proposte di imprenditori e lavoratori e far sentire la vicinanza ed il sostegno di questo governo che ancora una volta è dalla parte giusta. Inizierò il tour visitando l’azienda agricola OP Cosentino di Siracusa”.