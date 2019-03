Palermo: la musica di Miles Davis sul palco del Brass

Protagonista assoluta del Blue Brass per la rassegna Brass at Spasimo per la Fondazione The Brass Group, sarà la musica di Miles Davis. In programma venerdì 8 marzo alle ore 21.35 al Ridotto dello Spasimo, sarà il Sergio Munafò Quintet con lo spettacolo “Five For Miles”.

Il denominatore comune di questo progetto è il grande amore per la musica di Miles e per quell’irripetibile periodo storico degli anni 50’ durante il quale si sono espressi musicisti del calibro di John Coltrane, Bill Evans, Cannoball Adderley, George Coleman, Wynton Kelly, Ron Carter, Herbie Hancock, Anthony Williams e tanti altri. Storici jazzisti che hanno dato vita a registrazioni che hanno segnato in modo indelebile la crescita musicale di ognuno di noi e di molti musicisti nel mondo. Five For Miles vuole essere l’omaggio ad un genio e caposcuola del jazz, creatore di un mood personalissimo ed indelebile.

A tal proposito sono stati scelti solo alcuni brani del repertorio di Miles più rappresentativi per ricreare quelle atmosfere particolari che lo hanno consacrato star mondiale. Sono state selezionate composizioni anche di altri interpreti importanti del jazz pur non tralasciando le composizioni originali che per l’occasione sono state trattate con sonorità affini a quelle di Davis, per ricrearne il contesto magico e suggestisvo.

Il progetto nasce da un’idea di Sergio Munafò chitarrista e compositore palermitano che da piu’ di 20 anni è docente di chitarra jazz presso la Scuola Popolare di Musica della Fondazione ed ha suonato con musicisti come: Franco Cerri, Gianni Cavallaro, Enzo Randisi, Mimmo Cafiero, Massimo Farao, Fabrizio Bosso, Sandro Gibellini, Gigi Cifarelli, Billy Childs, Diane Shuur, Roberta Gambarini, Ernie Watts, Martial solal, Peter Erskine, Alex Acuna, Patti Austin, Dianne Reeves, Gregg Field. La formazione e’ costituita da Sergio Munafò alla chitarra, dalla special guest Alessandro Presti alla tromba ormai da tempo stabile nel quintetto di Roberto Gatto e dalla sezione ritmica costituita da Giovanni Conte al piano, Riccardo Lo Bue al contrabbasso e Paolo Vicari alla Batteria