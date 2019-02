Sicilia: in cammino lungo la via Francigena per la fibromialgia

La scuola di specializzazione in medicina dello sport parteciperà all’iniziativa “In cammino lungo la via Francigena” promossa dall’associazione italiana sindrome fibromialgica e altri enti. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione italiana sindrome fibromialgica in collaborazione con diversi enti.

L’iniziativa prevede che un gruppo di pazienti affetti da fibromi algia e di accompagnatori percorreranno a piedi l’antico cammino tra Palermo e Agrigento tra il 27 aprile e il 5 maggio per un totale di 9 tappe.

La scuola di specializzazione, in collaborazione con i ricercatori del corso di laurea in scienze motorie presieduto da antonio Palma, offrirà la possibilità ai partecipanti di effettuare gratuitamente una visita di idoneità all’attività sportiva non agonistica nonché di essere seguiti nella pianificazione e nell’esecuzione dei protocollo di allenamento più adatti e personalizzati per la preparazione al cammino.

I partecipanti saranno seguiti dai medici della scuola anche durante i giorni del cammino con un monitoraggio telematico. In caso di necessità saranno effettuate visite sul posto.

Infine, assieme ai gruppi di Reumatologia (Prof. Giuliana Guggino), Neurologia (Prof. Filippo Brighina) e Biochimica Clinica (Prof. Marcello Ciaccio) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, sarà svolto uno studio per valutare sia gli effetti dell’allenamento che quelli del “cammino” sui pazienti fibromialgici.

Tale iniziativa è stata già patrocinata da varie associazioni, tra cui Cammini francigeni di Sicilia, BCsicilia, Neava Onlus, e diversi enti, tra cui la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la Croce Rossa Italiana (CRI). Inoltre l’iniziativa ha il patrocino della Regione Sicilia, Arcidiocesi di Palermo, Università di Palermo, Comune di Palermo, Comune di Bagheria.

La fibromi algia è una malattia che colpisce l’apparato muscolare dei tendini e provoca un dolore cronico nonché una diminuzione della soglia del dolore. Non esiste ancora una terapia efficace anche perché non sono chiare le cause che scatenano la malattia. La fibromi algia si presenta con dolori muscolari diffusi,m a è spesso difficile da diagnosticare perché ha un quadro sintomatico come ad altre patologie e perché non dà luogo a segni riscontrabili.