Floresta (Me): sperduto nella neve un operaio di un’azienda del gas

Un operaio di un’azienda del gas questa notte è rimasto bloccato per ore da una tormenta di neve nel territorio di Floresta, nel messinese. A raccontarlo è il primo cittadino del centro nebroideo, Antonino Cappadona.

L’uomo si trovava bloccato, senza riparo, con il mezzo in panne e non c’era la possibilità di un mezzo di soccorso a quattro ruote motrici. Per questo è stato immediatamente allertato il 112. I carabinieri si sono messi in comunicazione con la centrale operativa regionale della protezione civile risolvendo velocemente la questione. Una storia finita bene, ma resta l’emergenza sul fatto che il comune di Floresta non ha nelle proprie disponibilità un fuoristrada affidabile e funzionante per emergenze del genere.

“Abbiamo in passato fatto richiesta alla protezione civile, alla provincia, allo stesso parco dei Nebrodi, di avere un mezzo idoneo lasciato in deposito nell’autorimessa comunale – commenta il primo cittadino – La mancanza di mezzi e di fondi hanno lasciato cadere nel vuoto la nostra sacrosanta richiesta.

Ci stiamo muovendo per costituire un presidio di protezione civile comunale, ma nel frattempo chiediamo attenzioni e di poter disporre di un mezzo idoneo ad eventuali occorsi ed emergenze. Ci rivolgiamo quindi anche ai privati – continua Cappadona – che possono e vogliono lasciare il loro fuoristrada che non utilizzano al momento, a disposizione del comune. Noi lo custodiremo utilizzandolo nel momento di necessità.

Abbiamo avuto anche la disponibilità da parte di alcune associazioni di fuoristradisti nell’affiancarci in caso di bisogno – conclude Cappadona – noi li ringraziamo, ma abbiamo bisogno di avere tempestivamente la disponibilità dell’automezzo e lanciamo un appello a chi possa fornirci in comodato d’uso un mezzo fuoristrada in attesa di tempi migliori e nel contempo segnalarci numeri di telefono da contattare in caso di estreme necessità”.