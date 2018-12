Messina: spacciava alla villetta Royal, bloccato pusher

Agenti della polizia di Stato a Messina hanno bloccato e arrestato un giovane pusher. Si tratta del 18enne Fattah El Hadi, marocchino, colto in flagranza mentre spacciava nella villetta Royal mentre cercava maldestramente di liberarsi di alcuni involucri gettandoli in una pattumiera.

I successivi esami del locale gabinetto di polizia scientifica hanno confermato che contenevano 9 dosi di erba e un unico pezzo di hashish allo stato solido.

Il diciottenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del’Autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi.