San Marco d’Alunzio (Me): convegno sull’alimentazione eco friendly

Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi latini. Mai detto fu più importante e più veritiero. Purtroppo però spesso si sottovaluta l’importanza dell’alimentazione per un corretto stile di vita e per una crescita sana e responsabile.

Per questo motivo a San Marco d’Alunzio, nel messinese, l’associazione culturale Tre6olab ha organizzato il convegno “Alimentazione eco friendly. Tutto ciò che mangi ha una conseguenza”.

L’obiettivo è quello di informare correttamente sulla più adeguata forma di alimentazione per i bambini. Purtroppo sulle tavole degli italiani continuano a trovarsi alimenti industriali, cibi pronti e tutto ciò “peggiora la nostra salute e l’ambiente intorno a noi”.

L’appuntamento è per venerdì 7 dicembre alle 18.00 al museo della cultura e delle arti figurative bizantine e normanne a San Marco d’Alunzio. Interverranno il nutrizionista Antonio Martino Cinnera e il dottore Sandro Paparone, pediatra.