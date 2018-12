San Giovanni La Punta (Ct): in scena “Gli svitati”

Sabato 8 dicembre, domenica 9 dicembre e domenica 16 dicembre appuntamento a teatro a San Giovanni La Punta nel catanese con “Gli svitati”. L’appuntamento sarà per sabato alle 20.30; per domenica alle 18.00 e per il 16 dicembre doppio appuntamento alle 18.00 e alle 21.00.

La commedia “Gli svitati”, singolarissima e particolarmente attuale, con la regia di Michele Russo, è portata in scena dall’associazione teatrale Sotto il tocco. Quattro gli appuntamenti in programma e l’ultimo sarà in beneficenza per la fondazione Telethon.

La commedia brillante, elegantemente avvolta dalle scene di Salvino Scirè, ruota attorno ad un gruppo di amici che riescono sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni, specialmente quando sono degli sfegatati tifosi della squadra del Catania. Amici che si incontrano ogni settimana a casa di Walter per seguire insieme la squadra del cuore. Walter, che si esalta di essere uno “scapolone”, ma afferrato donnaiolo, da quando si è separato dalla moglie si è abituato a vivere da solo nel disordine di un appartamento trasandato. Nonostante questa “solitudine” continua a vedersi con gli amici per seguire insieme la partita del Catania.

In un abituale incontro settimanale, all’appuntamento calcistico è assente Angelo, uno degli inseparabili amici. Durante la movimentata visione della partita, una particolare telefonata porta a conoscenza di tutti che Angelo, dalla moglie, è stato buttato fuori di casa. Mentre gli amici si interrogano su cosa possa essere successo tra Angelo e la sua dolce metà, lui si presenta a casa di Walter.

Tra frenetici momenti, Angelo nervosamente riesce a raccontare la sua disavventura familiare. Walter consiglia ad Angelo di guardare in faccia la realtà. Le condizioni psicologiche del malcapitato convincono Walter a tenerlo con sé offrendo la camera degli ospiti. Nella convivenza tra i due non mancano momenti abbastanza tesi. Angelo, è l’opposto di Walter, è un rompiscatole cosmico, meticoloso per la pulizia e l’ordine. Il loro vivere quotidiano darà vita a continue gag, garantendo sicuro divertimento al pubblico.

A complicare la deleteria convivenza tra i due, si aggiungono la presenza invadente dello stressato portiere del palazzo, i consigli e gli impegni di Nicolas, zio di Walter, al quale gli vengono riconosciute alte qualità in materie di donne, Lucilla e Doroty, affascinanti e sensuali donne che si presenteranno ai loro occhi con strani costumi. Nel cast Luca Parisi, Enzo Tringale, Serena Lo Bue, Mary Fichera, Vincenzo Santangelo, Marco Legname, Alessandro Ragusa, Stefano Granata, Luigi Pace, Pippo Del Popolo, Roberto Bellia. Direttore di scena, Giuseppe Riolo. Per info e prenotazioni tel: 095-7413845.