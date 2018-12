Messina: Ale e Franz rendono omaggio a Gaber e Jannacci

Si intitola “Nel nostro piccolo”, l’intenso omaggio a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci che si terrà il 29 e il 30 gennaio prossimi al teatro Vittorio Emanuele di Messina. A rendere omaggio a Gaber e Jannacci sarà il famoso duo comico Ale & Franz.

Lo spettacolo musicale, scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini Alberto Ferrari e Antonio De Santis, con la regia di Alberto Ferrari, si può definire lo spettacolo della maturità per questi due attori eclettici e straordinari.

Sul palco anche i musicisti Luigi Schiavone alla chitarra, Fabrizio Palermo al basso, Francesco Luppi alle tastiere e Marco Orsi alla batteria. Lo spettacolo sarà replicato al teatro Metropolitan di Catania il 31 gennaio prossimo.

“Nel “Nostro piccolo” – spiega il duo comico – è un viaggio alla ricerca del nostro punto di partenza, quello che ha mosso la nostra voglia e ricerca di comicità. Ma Ridendo. Il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno. Raccontare le piccolezze, le sconfitte, le paure che ci accompagnano. Sempre Ridendo.

Il coraggio di vivere storie non sempre vincenti. La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore. La gioia della vita. Ridendo ovviamente. Ridendo riusciamo a scoprire i nostri difetti. La risata è il nostro veicolo fondamentale per riuscire a parlare di noi senza prenderci troppo sul serio”.