Catania: aveva rubato prodotti per 1.500 euro, arrestato

Il pregiudicato 58enne Agatino Virgilio Valenti di Catania è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dai militari, allertati da una telefonata, per un furto all’interno del negozio La coccinella di viale Moncada mentre tentava di darsi alla fuga.

Il malvivente aveva prima infranto una vetrata e rubato prodotti per la casa e l’igiene personale per un valore di circa 1.500 euro. La refurtiva è stata restituita ai proprietari, menter Valenti è stato rinchiuso nel carcere di Catania piazza Lanza come disposto dall’Autorità giudiziaria.