Capo d’Orlando (Me): arriva Gianfranco Jannuzzo con “il berretto a sonagli”

Dopo il successo di Roma e ultimamente di Agrigento, arriva anche a Capo d’Orlando, nel messinese, “Il berretto a sonagli” di Pirandello, interpretato da Gianfranco Jannuzzo, attore agrigentino.

Si tratta del primo appuntamento dell’edizione 2018-2019 di Capo d’Orlando theater che inizia domani. Al teatro Rosso di San Secondo sul lungomare Andrea Doria andrà in scena “Il berretto a sonagli” per la regia di Francesco Bellomo.

Lo spettacolo prende spunto da due novelle di Luigi Pirandello, “Certi obblighi” e “La verità”. In entrambi i casi si narra di un marito che, nonostante sia a conoscenza dell’adulterio della moglie, lo accetta con rassegnazione, ponendo come unica condizione la salvaguardia dell’onorabilità. Previsto anche per quest’anno il doppio turno per ogni spettacolo: 18.15 e 21.15 per dare la possibilità ad un pubblico più ampio di assistere alla rappresentazione.