Petralia Soprana è il borgo dei borghi 2018

Dopo Gangi, quest’anno il borgo dei borghi è di nuovo siciliano. Ad essere premiata è stata Petralia Soprana nel palermitano.

Una bella soddisfazione per il territorio madonita è in particolar modo per gli abitanti di Petralia Soprana a cui gli è stato assegnato il titolo del borgo dei borghi. Un riconoscimento dato dal televoto nella trasmissione di Rai Tre “#ilborgodeiborghi – #lagrandesfida, e dal voto favorevole di Filippa Lagerback giudice della serata , assieme a Mario Tozzi e Philippe Daverio.

Soprana batte in finale Subiaco(Lazio), Mel(Veneto) e Guardagrete(Abruzzo). Venti borghi in finale su un totale di 60 paesi concorrenti che hanno preso parte ad una lunga ed estenuante “battaglia”. Quindi Sicilia nuovamente premiata dopo Montalbano Elicona (Me), Sambuca di Sicilia (Ag) e Gangi (Pa) a cui si aggiunge oggi il paesino vicino.

Indiscutibilmente tanta gioia per il sindaco Pietro Macaluso che assieme ai suoi stretti collaboratori ha dato lustro e vitalità al suo paese e certamente tutto ciò porterà una ventata di turismo a Petralia Soprana tra curiosità di tanti che vorranno visitare il nuovo Borgo. Successo dettato soprattutto da una politica di cambiamento e, nuovo modo di gestire ciò che di bello si ha tra le mani, andando oltre ai soliti problemi e ai campanilismi mediatici e, lavorando seriamente per la riuscita di un evento.

Storia, bellezze e prodotti sono alcune caratteristiche dei “supranisi” , non dimenticando l’aspetto estetico di un paese in ordine in tutti i suoi tesori.

Antonio David