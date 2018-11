Tortorici (Me): si aprono i festeggiamenti per i 50 anni della parrocchia di Sceti

La chiesa di Sceti, dedicata a Maria Santissima della Scala, a Tortorici, nel messinese, compirà cinquant’anni ad ottobre del 1919. E sono già iniziati i festeggiamenti per l’importante ricorrenza. In mezzo secolo nella chiesa di Sceti sono stati celebrati matrimoni, sono stati battezzati centinaia di bambini, altrettante persone sono state cresimate, hanno ricevuto la prima comunione e l’ultimo saluto.

La parrocchia è stata istituita il 16 ottobre del 1969 e in occasione della cerimonia di apertura è stato presentato un libro fotografico che raccoglie le memorie della gente della borgata, con dei contributi a firma del parroco Benedetto Lupica e di Antonio Gaetano Liuzzo Scorpo. Il libro è stato presentato nella chiesa di Sceti, alla presenza di un folto pubblico. A nome del vescovo, impossibilitato ad essere presente, c’erano, fra gli altri, il vicario generale della diocesi di Patti, Basilio Rinaudo e don Nino Nuzzo, parroco di San Nicolò, chiesa del centro storico di Tortorici. Quest’anno ricorrono anche i 50 anni dell’istituzione delle parrocchie di San Nicola a Tortorici e di Moira, a pochi chilometri dal centro nebroideo.

Tortorici (Me): si aprono i festeggiamenti per i 50 anni della parrocchia di Sceti Precedente 1 di 4 Successivo

Il volume, dal titolo “Sceti e scìtisi. Per non dimenticare uomini e cose”, ha in copertina una fotografia antica scattata proprio nella popolosa borgata oricense. Il libro vuole essere anche un omaggio alla comunità che don Benedetto Lupica guida da anni.