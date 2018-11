Palermo: venerdì si presenta il libro “L’ancella”

Verrà presentato venerdì 16 novembre alle 17.00 da Studios a Palermo il libro “L’ancella” di lisa Caputo. Con l’autrice dialogheranno i professori Piero Longo e Tommaso Romano.

La presentazione è inserita nell’ambito delle attività collaterali della mostra bi-personale di Ilaria Caputo ed Enzo Tardia “De rerum natura. Inusuali percorsi cromatici tra forma figurata e forma astratta”.

L’ancella è una lunga ricerca introspettiva, una riflessione sul senso della vita e della morte¸una lettura della multiformità della realtà attraverso uno sguardo specifico e periferico: quello di una servitrice di Penelope presso la corte del re Ulisse.

Il racconto, in prima persona, si concentra in poche ore, dense di ricordi che dilatano il tempo della narrazione e la stemperano in una visione più ampia, in ciu l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo si trovano a coincidere.

La protagonista è una donna senza nome e della cui apparenza fisica conosciamo pochissimi dettagli. Attraverso il suo racconto, tuttavia, un racconto in cui le vite del mare e dei fiori hanno la stessa importanza di quelle di re ed ancelle, scopriamo qualcosa della sua anima, quel soffio immortale e divino che lascerà il corpo mortale dell’ancella per riprendere il suo viaggio infinito.

“L’ancella” ha vinto nel 2016 la sezione narravita della prima edizione del primo letterario Bent Parodi.