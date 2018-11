Messina: mostra fotografica “il matrimonio ieri”

Appuntamento il prossimo fine settimana al Royal palace hotel con “Messina sposi” e la mostra fotografica “il matrimonio ieri”. Il matrimonio sarà declinato in due versioni: quello al passo con i tempi con un’esposizione ricca, completa con il meglio del fashion wedding e per la casa per il 2019 e quello “storico”, con una mostra fotografica in bianco e nero con immagini che rappresentano le nozze dal dopo ‘900 fino alla fine degli anni Sessanta.

Ieri e oggi caratterizzeranno sabato prossimo 17 novembre e domenica 18 novembre la rassegna Messina sposi per la sedicesima edizione della manifestazione che ha il patrocinio della città metropolitana di Messina.

Sarà possibile, con ingresso libero, visitare un’esposizione attesissima, tradizionale e al tempo stesso innovativa. Messina sposi è un appuntamento per le coppie che si accingono a compiere il grande passo, ma anche per chi desidera conoscere le novità in tanti settori.

Abbinata a Messina Sposi è la mostra fotografica “Il Matrimonio Ieri”, un suggestivo amarcord sull’affascinante mondo delle nozze in Sicilia rivisitato con immagini provenienti dall’archivio dell’indimenticato fotoreporter Michelangelo Vizzini, immagini delle orchestre dove suonavano i maestri Franco Laimo e Carletto Scuderi, foto di torte nuziali preparate da alcuni noti pasticceri messinesi, scatti di nozze celebrate in piccoli paesi con usi e “costumi” affascinanti e pressochè sconosciuti.