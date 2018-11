Catania: un uomo in manette per ricettazione ed armi

Questa mattina gli agenti della polizia di Stato di Catania hanno arrestato il pregiudicato Vito Salvatore Guzzetta, 23 anni, epr detenzione e porto abusivo di armi e ricettazione.

Agenti delle volanti hanno notato in una via del centro storico due individui dialogare in modo animato a bordo di un’auto. Gli agenti, colti da sospetto, hanno deciso di identificare i due uomini e, visto il nervosismo mostrato dagli stessi, li hanno sottoposti a perquisizione personale. L’attività ha dato esito positivo in quanto Guzzetta è stato trovato in possesso di una pistola revolver calibro 357 magnnm Smith & Wesson, carica del relativo munizionamento, custodita all’interno di un borsello, nonché di altre 11 cartucce sfuse.

Gli agenti hanno esteso la perquisizione nell’abitazione di Guzzetta dove sono state trovati un fucile calibro 12 illegalmente detenuto e 4 cartucce calibro 12 a pallettoni.

Da successivi accertamenti si è venuti a conoscenza che la pistola ritrovata era stata rubata nel 2010 in una casa a Potenza, mentre il fucile risultava appartenere ad un individuo di Santa Maria di Licodia, nel catanese. Per Guzzetta si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.