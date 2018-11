Ragusa: truffati 4 mln ai risparmiatori, 3 arresti

Un imprenditore e due promotori finanziari avrebbero truffato più di 4 milioni di euro ai risparmiatori. Approfittavano della fiducia degli investitori delle province di Ragusa, Siracusa e Catania che gli avevano affidato i loro risparmi. Oggi i tre sono stati arrestati dagli agenti della guardia di finanza di Ragusa.

Le manette sono scattate ai polsi di P.M., imprenditore e dei due promotori finanziari C.G. e G.G. Una quarta persona, l’imprenditore F.G., invece, è ricercata in quanto da mesi traferitasi all’estero. La truffa aggravata si è consumata ai danni di circa 70 famiglie.

I promotori finanziari avevano il compito di raccogliere il denaro, mentre i due imprenditori avrebbero dovuto gestire ed investire le somme. L’indagine è partita nel 2017 dopo le denunce di alcuni risparmiatori che avevano deciso di investire i risparmi di una vita. Il sistema era molto ingegnoso e semplice allo stesso modo.

I promotori finanziari, forti del rapporto di fiducia che potevano vantare con molti investitori e consapevoli della consistenza dei risparmi di molti dei loro clienti, sceglievano con cura le proprie vittime, in alcuni casi anche ultra settantenni, tra quelle che non avrebbero fatto troppe domande sugli investimenti proposti. D’altro canto i guadagni e le condizioni promesse erano ottime: basso rischio, tassi di rendimento fissi, investimenti garantiti e possibilità di smobilizzare in qualsiasi momento. Nulla di quanto promesso, però, era vero.

Le vittime, pensando di investire in strumenti finanziari o in titoli azionari di grosse società, in verità sottoscrivevano contratti di associazione in partecipazione riconducibili ad una società a ristretta base azionaria, la Cifra srl.

Questo particolare istituto giuridico consente alle società di ottenere finanziamenti in partecipazione da parte di soggetti associati senza che questi acquisiscano la veste di soci. Gli associati investono capitale di rischio in un particolare progetto, nel caso di specie in una costruzione residenziale sulla quale devono essere costantemente informati e liquidati.

Gli ignari investitori ricevevano periodicamente delle cedole, contabilmente giustificate come anticipi sugli utili, che non servivano ad altro se non a far credere che tutto procedesse secondo quanto promesso e l’investimento fosse fruttuso. Intanto gli amministratori della società potevano appropriarsi indisturbati del capitale investito, spostando periodicamente somme sui propri conti correnti.

In alcuni casi è stato provato come alcune movimentazioni finanziarie dai conti della società siano state fatte grazie all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse per lavori di edilizia da un imprenditore compiacente, che poi provvedeva a girare il denaro sui conti correnti degli amministratori della Cifra srl. Complessivamente il valore della truffa arriva ad oltre 4 milioni di euro.

Nel corso dell’operazione, inoltre, è stato disposto il sequestro delle quote della Cifra srl, la società che avrebbe dovuto procedere ad eseguire la costruzione residenziale e verrà ora affidata alla gestione di un amministratore giudiziario che tenterà di risarcire i malcapitati investitori.

L’immobile, di proprietà della società del valore di circa due milioni e mezzo di euro, servirà per risarcire tutti gli associti, alcuni dei quali sono arrivati a perdere anche più di mezzo milione di euro, con gravi ripercussioni anche sulla vita dei nuclei familiari delle persone coinvolte. L’attività in esame rappresenta un esempio della costante attenzione che il corpo riserva ai fenomeni criminali che interessano il mondo del risparmio, dove l’esisteza di fatti come quello portato alla luce dalle indagini delle fiamme gialle iblee, oltre al danno patrimoniale provocano anche un ulteriore effetto negativo sistemico dove viene minata la fiducia dei risparmiatori e si riduce conseguentemente la propensione ad investire.