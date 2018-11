Grammichele (Ct): rapinano panificio e pizzeria, preso uno dei criminali

Si è conclusa con un arresto la caccia ai criminali che hanno rapinato prima un panificio e poi una pizzeria a Grammichele, nel catanese. Le manette sono scattate ai polsi del 19enne Joshua Montalbano che dovrà rispondere di concorso in rapina aggravata.

I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri quando due malviventi, giunti a bordo di un’utilitaria, armati di pistola (una scacciacani) e coltello, con il volto parzialmente travisato da berretti e occhiali da sole, hanno fatto irruzione in una panetteria di piazza Dante dove si sono fatti consegnare parte dell’incasso per poi fuggire e fare irruzione in una pizzeria di Corso Cavour dove si sono impossessati addirittura del registratore di cassa, fuggendo a piedi per le vie limitrofe.

I militari hanno iniziato una vera e propria caccia ai criminali che si è indirizzata verso l’abitazione di uno dei due, catturato proprio mentre cercava di rientrare a casa. Inoltre, nelle vicinanze della sua abitazione sono state trovate le armi utilizzate e gli indumenti indossati per compiere la rapina. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Caltagirone, mentre sono in corso ulteriori indagini per risalire al complice del diciannovenne.