Modica (Rg): trovata una borsa con 5.000 euro in contanti, restituita al proprietario

Una borsa contenente 5.000 euro in contanti ad un ragazzo che l’aveva dimenticata è stata restituita a Modica, nel ragusano, dagli agenti della polizia di Stato. I poliziotti sono stati impegnati in controlli straordinari del territorio a Frigintini e Modica.

Intanto proseguono i controlli straordinari da parte della polizia, disposti dal questore per garantire ai cittadini maggiore sicurezza nel reprimere e prevenire i reati di tipo predatorio. Sono state impegnate ben 12 autopattuglie e venticinque uomini. Sono state controllate oltre 235 persone e 130 veicoli con i moderni sistemi di verifica elettronica, anche nell’ottica della prevenzione degli incidenti stradali.

Nell’ultima settimana sono stati elevati sette verbali di contravvenzione al codice della strada. In particolare, sono stati sanzionati diversi guidatori sia per il costante uso del telefono, sia per il mancato uso della cintura di sicurezza. effettuate anche due perquisizioni personali. Controllati anche tre bar e due sale da gioco a Modica.