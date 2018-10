Comiso (Rg): l’Olympia giocherà anche la seconda partita a Ragusa

Anche la seconda partita di campionato della Multifidi Olympia basket si disputerà al Palapadua di via Zama a Ragusa. L’appuntamento è per domenica 28 ottobre a partire dalle 18.00.

Il presidente della squadra, Roberto Biscotto, comunica che sono iniziati i lavori al Paladavolos finalizzati a rendere agibile l’impianto sportivo e per questo ringrazia il sindaco Maria Rita Schembari, l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba e tutti i tecnici del comune per essersi attivati celermente per risolvere la problematica determinata dalla mancata manutenzione degli ultimi cinque anni.

“Domenica 28 ottobre, quindi – afferma Biscotto – giocheremo di nuovo a Ragusa e invito nuovamente tutti i nostri sostenitori al Palapadua per far sentire forte la vicinanza ai nostri ragazzi”.