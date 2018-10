Messina: i servizi della Cisl al dibattito del consiglio generale

La situazione politico-sindacale alla luce dei provvedimenti contenuti nel Salva Messina, la posizione della Cisl, le vertenze di Messina e la riorganizzazione dei servizi in rete della Cisl “nel territorio, per la persona, per il lavoro”. Saranno questi i temi al centro del consiglio generale della Cisl Messina che si terrà mercoledì 24 ottobre dalle 09.30.

L’appuntamento sarà nell’aula magna del conservatorio Corelli di Messina. Ad aprire i lavori sarà la relazione del segretario generale della Cisl Messina, Tonino Genovese. Interverrà Mimmo Milazzo, segretario generale Cisl Sicilia e concluderà i lavori Ignazio Ganga, segretario confederale Cisl nazionale.