Catania: corso di avviamento alla vela per studenti del Duca degli Abruzzi

Gli studenti e i docenti del politecnico del mare Duca degli Abruzzi di Catania parteciperanno ad un corso di avviamento alla vela. Il corso si è svolto a conclusione di un progetto approvato dal Miur in collaborazione con l’università di Catania, dipartimento di scienze ambientali e di geologia dell’università, l’area marina protetta isola dei ciclopi e la lega navale italiana.

Il progetto intende approfondire lo studio e la programmazione di un’area marina protetta di reperimento, in questo caso quella di fronte al litorale delle grotte di Ulisse, attraverso rilevamenti con il Gis, con il supporto del dipartimento di geologia dell’università di Catania.

Il progetto proseguirà con il prelievo di campioni prelevati dai fondali per valutare la biodiversità e successiva analisi in laboratorio, con supporto dei biologi dell’area marina protetta e del dipartimento di scienze ambientali dell’università di Catania. Gli studenti coinvolti, insieme ai docenti e la dirigente dell’Isis politecnico del mare Duce degli Abruzzi Brigida Morsellino, hanno effettuato un prelievo dei campioni con immersioni e snorkeling e riconoscimento diretto in campo e in mare.

E, ancora, analisi di laboratorio e attività di monitoraggio ambientale con campionamenti da imbarcazioni. È stata scelta l’attività di vela perché sostenibile e rispettosa dell’ambiente e quindi pienamente compatibile con la difesa ecologica e l’educazione ambientale.