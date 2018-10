Catania: al museo Emilio Greco “Contenutismi stilistici” di Capizzello e Serratore

Dopo la rassegna d’arte visiva “Vitalismi stilistici”, la mostra d’arte contemporanea “Contenutismi stilistici”, la doppia mostra personale delle artiste Nelly D’Urso e Antonella Serratore dal titolo”Contrasti cromatici”, il premio “Sicily Vision Art” e la VII mostra d’arte contemporanea “Art today”, l’accademia federiciana promuove presso il museo Emilio Greco di Catania (Palazzo Gravina Cruyllas, sede anche del Museo civico belliniano) un altro evento d’arte di rilievo: la mostra bipersonale “Contesti espressivi” delle artiste siciliane Serena Capizzello e Antonella Serratore.

Ideata e curata dal noto critico d’arte e promotore culturale Fortunato Orazio Signorello, curatore anche della pubblicazione a colori editata dalla Kritios Edizioni appositamente per questa esposizione, la mostra – che è stata inaugurata il 20 ottobre e che potrà essere visitata gratuitamente fino al 28 ottobre – propone 41 opere di medio e grande formato eseguite perlopiù negli ultimi 7 anni.

Serena Capizzello, catanese doc, valida disegnatrice attiva nell’ambito del realismo-verismo che nella sua ricerca espressiva ha raggiunto immediatezza e disinvoltura nell’esecuzione, espone 16 disegni di piccolo e medio formato – raffiguranti paesaggi, interni, figure umane e oggetti – realizzati con estrema abilità tecnica e incisività. Di lei il critico d’arte Fortunato Orazio Signorello ha scritto, tra l’altro, che “guardando la produzione di Serena Capizzello è evidente che la tematica sociale – che continua a rappresentare in molte sue opere perché “l’artista, vivendo nella società e percependo i cambiamenti, deve dar voce e testimonianza alla realtà che cambia giorno dopo giorno” – e i paesaggi hanno una centralità assoluta nei soggetti da lei raffigurati, che si caratterizzano particolarmente per una indovinata applicazione delle leggi prospettiche e per l’elevata qualità esecutiva». Nella mostra verrà esposta, tra l’altro, anche l’opera “My father”; che nel 2015 è stata presentata a Expo arte italiana. Evento d’arte – inerente all’esposizione universale Expo Milano 2015 – svoltosi, a cura di Vittorio Sgarbi, nella villa Bagatti Valsecchi di Varedo (in provincia di Monza e Brianza).

Antonella Serratore, che è nata a Lentini il 16 marzo 1948, espone 26 opere dalle tecniche più variegate (oli, acrilici, pastelli e tecniche miste) che mettono in luce – non lasciando spazio all’improvvisazione – lo studio approfondito del soggetto raffigurato, delle proporzioni e delle cromie cromatiche. Nel corso della sua attività ha approfondito, al fine di approdare a un proprio linguaggio pittorico impregnato da un’originale ricerca di libertà espressiva, vari stili che richiamano fortemente movimenti artistici quali il surrealismo, l’astrattismo, l’espressionismo e il realismo. Di lei hanno scritto, tra gli altri, i noti critici d’arte Fortunato Orazio Signorello (che all’artista ha dedicato una pubblicazione monografica, editata nel 2012 dalla Kritios Edizioni, dal titolo “Antonella Serratore. Dinamismo stilistico”), Giorgio Falossi e Massimo Catalano. Di lei Signorello ha scritto, tra l’altro, che ella «eccelle soprattutto per le capacità di armonizzare gli stili e le esperienze eterogenee “che fanno parte del suo vissuto”, ne è consapevole e rifugge da ogni catalogazione. Il suo stile pittorico, in grado di entusiasmare anche il fruitore meno attento, rimane però ben riconoscibile”.

Promossa dall’accademia Federiciana per il VII “Festival siciliano della cultura”, la mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9 alle 18.30, domenica dalle 9 alle 12.30. La pubblicazione a colori che supporta la mostra verrà data in omaggio a tutti i visitatori.

ORARI: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 18.30, domenica dalle 9.00 alle 12.30.