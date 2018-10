Barcellona Pozzo di Gotto (Me): intesa tra comune e sindacati per la stabilizzazione dei precari

C’è l’accordo al comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la stabilizzazione del personale. È quanto emerso al termine dell’incontro che si è tenuto nella mattinata di oggi tra i sindacati e il comune di Barcellona Pozzo di Gotto rappresentato dal segretario generale, Catania e dal responsabile dell’ufficio personale,Sottile, per la definizione del regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso l’Ente.

“Nonostante inizialmente vi erano posizioni diverse sulle procedure – sottolineano il responsabile territoriale della Cisl Fp, Giovanni Coledi e il responsabile per il comune di Barcellona della Cisl Fp, Maria Rosaria Calabrese – si è arrivati ad un’intesa che sulle procedure stabilite per legge che consentono una maggiore tutela, come chiesto e ribadito più volte proprio dalla Cisl, per la definitiva risoluzione della problematica ultraventennale del precariato. Abbiamo anche sollecitato l’approvazione della delibera del Piano triennale del fabbisogno del personale che è in attesa del parere dei revisori dei conti”.

I rappresentanti della Cisl, nel ribadire il proprio impegno durante l’iter della stabilizzazione, sono a disposizione di chiunque volesse ulteriori informazioni.