Scordia (Ct): l’esercito in soccorso delle popolazioni colpite dall’alluvione

C’è anche un’aliquota di militari del quarto reggimento genio guastatori della brigata Aosta a soccorrere le popolazioni colpite dall’alluvione che ha sommerso gran parte del centro abitato e delle campagne limitrofe. In particolare gli agenti hanno aiutato gli abitanti di Scordia.

Già da ieri, nelle prime ore di emergenza, l’esercito è intervenuto con altro personale della brigata, proveniente dal 62esimo reggimento fanteria di Catania a cui si affiancheranno oggi i guastatori del quarto reggimento, con gli speciali mezzi per il movimento terra di cui sono dotati e accelereranno il ripristino della viabilità nelle zone colpite dai piovaschi temporaleschi.

Le capacità tecniche del personale e i mezzi in dotazione all’esercito garantiscono il prezioso intervento in caso di pubblica utilità e per la tutela dell’ambiente.

In particolare, i reparti genio, grazie alle esperienze maturate nelle missioni estere e all’elevata connotazione “dual-use”, ossia la capacità di cooperare con le autorità civili a favore della cittadinanza e quella espressa anche nei teatri operativi, operano a favore della comunità nazionale sia in caso di pubbliche calamità, sia per la bonifica dei residuati bellici ancora ampimente presenti sul territorio italiano.